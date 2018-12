Absurditeit van Urbanus neemt tijdelijk het stripmuseum in Een half jaar lang kunnen bezoekers kennis maken met de absurde personages uit de populaire reeks Jasmijn Van Raemdonck

11 december 2018

17u08 0 Brussel De komende zes maanden zal het stripfiguur Urbanus een deel van het stripmuseum in Brussel innemen met de tijdelijke tentoonstelling ‘Urbanus underground familiestrip’. Nieuwsgierigen kunnen hier uitgebreid kennis maken de absurde personages uit de stripreeks maar krijgen ook een bloemlezing uit de 182 strips die tekenaar Willy Linthout de afgelopen 35 jaar samen met Urbanus maakte.

Tekenaar Willy klopte in 1984 met knikkende knieën aan bij de populaire komiek Urbanus met zijn voorstel om een stripreeks over hem te maken. “Ik was toen als komiek eigenlijk al een levend stripfiguurtje”, vertelt Urbanus die meteen enthousiast was over het idee. Met deze stripreeks wilden de twee mannen vooral eens goed buiten de lijntjes kleuren. “De personages uit andere strips waren in die tijd allemaal brave watjes”, roept Urbanus uit. Wat volgde was een stripreeks vol absurde personages die alles behalve voldoen aan de normen van fatsoen.

Rode oortjes

De curator van de tentoonstelling, Kurt Morissens, wilde vooral blootleggen hoe een stripreeks met vulgaire onderwerpen een cultuurfenomeen werd. “Toen ik kind was, was Urbanus een echte God in Vlaanderen”, vertelt de curator die de verhalen van Urbanus met de paplepel binnen kreeg. “Het was eigenlijk een stoute strip die je met rode oortjes zat te lezen”. De stripreeks is volgens hem juist zo sterk omdat het taboes niet uit de weg gaat. “Urbanus en Willy tonen met hun strips eigenlijk alles wat niet mag”, stelt Kurt.

Tettengang

Hoewel Urbanus een kinderstrip is, worden stoute onderwerpen niet verdoezeld. Dat weerspiegelt zich ook in de tentoonstelling waar bezoekers door de ‘tettengang’ kunnen lopen. “Daarin zijn alle scènes uit de strips te zien die eigenlijk te ver gaan”, zegt Kurt. In die gang maken de bezoekers kennis met Juffrouw Pussy, de sexy schooljuf uit de reeks. “Het is eigenlijk schandalig en tegelijk zo geweldig dat kinderen deze strips mogen lezen”. Daarmee kiezen Urbanus en Willy volgens de curator niet de kant van de ouders, die hun kroost verantwoord willen opvoeden, maar wel die van de kinderen.

“Urbanus is een van de enige strips waarin de personages ook naar het toilet gaan. Kak en pis worden niet geschuwd”, vertelt tekenaar Willy. Niet alleen ‘kak en pis’ maar ook pedofilie, euthanasie en prostitutie komen aan bod. “Ik heb er nooit bij stilgestaan of ik voor kinderen of voor volwassenen tekende”, vertelt Willy. Precies daarom is de reeks volgens hem zo populair: “Kinderen kunnen zo stiekem ook eens lezen over de wereld waarvan zij voortdurend van worden afgeschermd”.