Abstracte muurschildering verschijnt aan KVS 08 juni 2018

02u50 0 Brussel Aan de Hooikaai vlak bij de KVS is een nieuwe fresco in de maak. Amerikaanse artiest Kool Koor werkt er nog tot maandag aan een abstracte muurschildering met bonte kleuren, die een denkbeeldig landschap creëren.

"De muurtekening wijkt af van de traditionele Street Art die we tot nu toe in Brussel zagen. We zijn erg trots dat we Kool Koor konden strikken", zegt schepen van Cultuur Karine Lalieux. De Amerikaanse kunstenaar woont al 20 jaar in Brussel. Zijn werken zijn te vinden in 's werelds meest prestigieuze musea, zoals het Metropolitan Museum in NYC, het Groninger Museum in Nederland en het BAM in België. Het nieuwe fresco maakt deel uit van het Brusselse Straat Art parcours.





(DCFS)