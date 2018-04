AB lokt 300.000 bezoekers 04 april 2018

02u28 0 Brussel De Brusselse concertzaal Ancienne Belgique kreeg in 2017 bijna 300.000 bezoekers over de vloer. De meeste daarvan zijn jongeren tussen 19 en 30 jaar, gevolgd door volwassenen met kinderen tussen 43 en 60 jaar.

"Toch is de AB er nog niet", zegt algemeen directeur Dirk De Clippeleir. "We zijn nog te veel een blank eiland in een stad die dat al lang niet meer is. En hoe kunnen we de YouTube-generatie naar de AB krijgen?"





In totaal organiseerde de AB in 2017 liefst 481 publieke evenementen. Bovendien kreeg de AB dit jaar ook de MIA Sector Life Achievement award. (DCFS)