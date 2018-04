Aanval op liefdesrivaal was "zelfverdediging" 17 april 2018

02u51 0 Brussel Een 37-jarige tuinman riskeert een celstraf van vijf jaar voor een aanval op zijn liefdesrivaal.

De man was in de nacht van 3 op 4 maart vorig jaar binnengedrongen in de woning van zijn ex in Schaarbeek. Vervolgens verstopte hij zich in de badkamer achter een douchegordijn. Toen hij de nieuwe vriend van zijn ex hoorde binnenkomen, sloeg hij die hard op het hoofd met een staanlamp.





"Het was een hinderlaag, opgezet door mijn ex en haar nieuwe vriend", sprak de beklaagde de versie van het parket tegen. "Ik moest nog enkele spullen bij haar ophalen, zoals een kerstboom en wat kleren. Ze hebben me echter meteen aangevallen toen ik binnenkwam en ik heb me gewoon verdedigd."





Volgens de advocaat van de dertiger gaat het dus hooguit om slagen en verwondingen en niet om een poging doodslag. Het parket vroeg zich dan weer af waarom iemand in maart nog een kerstboom moest gaan ophalen. (WHW)