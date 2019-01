Aantal gewapende overvallen op apothekers verdubbeld in 2018 Negentig procent van apotheken heeft camerabeveiliging WHW

21 januari 2019

10u59 0 Brussel Steeds meer overvallers zien apotheken als een ideaal doelwit voor snel geldgewin. Nooit waren er zoveel gewapende diefstallen bij apothekers als in 2018. Het gaat hen niet alleen om de kassa, maar ook om de medicijnen.

Ondanks extra beveiligingsmaatregelen, zoals camera’s met gezichtsherkenning of winkeldiefstalpoortjes, blijven apothekers een van de populairste doelwitten voor dieven. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) registreerde in 2017 nog 808 gewapende overvallen op Brusselse apotheken. Dat aantal lijkt te verdubbelen in 2018, want na de eerste negen maanden waren het er al 1.343. Voor de ongewapende overvallen maakt het NSZ gewag van 6.280 in Brussel.

“Het leeuwendeel van de overvallen vindt plaats na sluitingstijd en tijdens de nacht. Daarom is het belangrijk dat alle apothekers camerabewaking installeren. Dat is intussen bij 90 procent het geval”, zegt Daphne De Keukelaere van het NSZ.