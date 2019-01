Aanrijding tussen tram en vijf auto’s Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

18u21 0 Brussel Het verkeer op tramlijn 25 werd dinsdagavond een halfuur onderbroken na een aanrijding tussen een tram en vijf auto’s. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Het ongeluk gebeurde oms 17.20 uur op de Rogierlaan in Schaarbeek ter hoogte van tramhalte Robiano. Daar deed zich een aanrijding voor tussen de tram en vijf auto’s. “De precieze oorzaak van het ongeval moet nog onderzocht worden maar waarschijnlijk was het een gevolg van het gladde wegdek”, vertelt An Van Hamme van de MIVB. Bij het ongeval vielen geen gewonden. Het tramverkeer werd een halfuur onderbroken maar kon om 17.50 uur opnieuw hervat worden. In tussentijd bracht de MIVB de reizigers met pendelbussen op hun bestemming.