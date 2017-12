Aanrijding met politiewagen 02u27 0

In de nacht van zaterdag op zondag is er een ongeval gebeurd tussen een wagen en een politievoertuig. De aanrijding gebeurde op het kruispunt van de Mommaerts- en Piersstraat. De politiewagen was met loeiende sirenes en zwaailichten op weg naar een interventie toen hij werden aangereden door een wagen die van rechts kwam. "De bestuurder heeft geprobeerd om te remmen, maar tevergeefs. Een agent raakte lichtgewond bij de klap", aldus Johan Berckmans van politiezone West. (WHW)