Aanrander jogster eindelijk voor rechter WHW

05 maart 2019

11u48 0 Brussel Een man die een jogster aanrandde in het Zoniënwoud is eindelijk zelf voor de rechter verschenen. Eerder kreeg hij bij verstek 5 jaar cel. De man minimaliseerde de feiten.

Op 21 februari 2017 vergreep de man zich aan een jogster in het Zoniënwoud. De dader zat verscholen tussen de bomen toen hij de jonge vrouw aanviel. Het slachtoffer verweerde zich, maar werd aangerand. Drie getuigen die de vrouw hoorden schreeuwen, konden erger voorkomen, maar de man kon ontkomen.

Geneesheer

Enkele dagen na de feiten meldde de dader zich bij het commissariaat en ontkende iets met de aanranding te maken te hebben. Een rapport van de geneesheer sprak zijn versie tegen. Zo bleken de verwondingen die het slachtoffer opliep, volledig overeen te komen met die van een aanranding. Op zijn eerste rechtszaak vorig jaar kwam de man niet opdagen. Mede daarom veroordeelde de rechter hem tot een effectieve celstraf van vijf jaar.

Verzet

Nu is de man opnieuw gevonden en opgepakt. Hij was naar eigen zeggen niet weggelopen voor justitie, maar had “de oproepingsbrief niet gekregen omdat hij was verhuisd nadat hij eerder de gevangenis had verlaten.” Hij tekende meteen verzet aan tegen het verstekvonnis. “Ik heb een vrouw aangevallen, maar niet verkracht”, klonk het. “Extreem gewelddadige en traumatiserende feiten”, aldus het parket, dat de bevestiging van de celstraf van vijf jaar vorderde. Naast de formele herkenning door het slachtoffer werd er ook zijn DNA gevonden op haar kledij. Uitspraak op 25 maart.