9 maanden cel voor relschopper mars tegen Marrakesh WHW

28 februari 2019

11u26 0 Brussel Een man die op de ‘mars tegen Marrakesh’ een verkeersbord naar de politie wierp, is veroordeeld tot 9 maanden cel.

L.F. uit Herenthout liet zich op 16 december gaan tijdens de zogenaamde ‘mars tegen Marrakesh’. De man - nota bene zelf een nakomeling van roma-zigeuners - gooide op de Kortenberglaan een verkeersbord naar de ordediensten. De man werd gearresteerd, maar werd niet goed geboeid waardoor hij kon vluchten. Toen hij alsnog gevat werd, kreeg hij naar eigen zeggen een ‘stevig pak slaag’ te verduren.

Zijn advocaat had de vrijspraak gevraagd. “Er kan geen sprake zijn van weerspannigheid door geweld of een ernstige bedreiging tegenover de politie. Dat verkeersbord kon de politie nooit raken, de agenten stonden te ver.” Een argument dat op weinig bijval van de rechter kon rekenen. “Bovendien is het niet de eerste keer dat meneer voor dergelijke gewelddaden voor een rechter moet verschijnen”, stipte de rechter aan in zijn vonnis.