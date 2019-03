89-jarige vrouw overleden na brand in rusthuis WHW

15 maart 2019

10u05 0 Brussel Twee dagen na de brand in rusthuis Green Residence in Jette is een vrouw overleden. De 89-jarige bewoonster van het rusthuis was naar het ziekenhuis overgebracht met rookintoxicatie en is daar gisterenochtend aan de gevolgen van de brand overleden.

Wat de precieze doodsoorzaak is, kan het Brusselse parket niet zeggen, omdat de politie de zaak nog onderzoekt. “Maar voor alle duidelijkheid: de brand was een ongeval.”

40 personen geëvacueerd

Nadat een matras dinsdagavond vuur gevat had, verplaatste de brand zich razendsnel over de tweede verdieping van het rusthuis in de Dikke Beuklaan. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Zo’n 40 bewoners moesten wel geëvacueerd worden naar een ander gebouw van het rusthuis. Twee personen werden in veiligheid gebracht via de luchtladder. Een tiental personen raakte bevangen door de rook en werd overgebracht naar het ziekenhuis, drie van hen waren er ernstiger aan toe.

De brand is vermoedelijk ontstaan bij de elektrische vuurtjes waarmee zowat elke flat is uitgerust. In de getroffen kamer zou dat vuurtje te dicht bij het bed gestaan hebben, waardoor de matras door de hitte vuur vatte.