87-jarige man sterft nadat matras vuur vat 22 juni 2018

Een 87-jarige man is donderdagochtend om het leven gekomen bij een woningbrand. De omstandigheden van het overlijden en de brand zijn nog niet duidelijk. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak.





"De lokale politie van zone Brussel-Noord werd donderdagochtend omstreeks 4.22 uur opgeroepen voor een woningbrand in de Verbiststraat in Schaarbeek", zegt Ine Van Wymersch, woordvoerster van het parket van Brussel. "Toen ze ter plaatse kwamen troffen de agenten het levenloze lichaam van een man aan op de tweede verdieping."





"Vervolgens werd de magistraat met wachtdienst van het parket van Brussel verwittigd", gaat Van Wymersch verder. "De magistraat heeft het labo van de federale politie, de wetsgeneesheer en de branddeskundige gevorderd. Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat vermoedelijk de matras van het bed van het slachtoffer vuur gevat heeft."





De omstandigheden van het overlijden zijn nog niet duidelijk. "De wetsarts zal vandaag een autopsie uitvoeren om de precieze doodsoorzaak van het slachtoffer te achterhalen", zegt Van Wymersch. De branddeskundige kon gisteren nog geen uitsluitsel geven over de oorzaak van de brand. "Er is een onderzoek lopende en er werd ondermeer een buurtonderzoek en een analyse van de eventueel beschikbare camerabeelden gevraagd", aldus de woordvoerster. (VDBS)