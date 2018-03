85-jarige vrouw sterft bij aanrijding BUURT EIST MAATREGELEN NA VIERDE ONGEVAL IN ENKELE MAANDEN SILKE VANDENBROECK

17 maart 2018

02u48 0 Brussel Een 85-jarige vrouw is gisteren om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer stierf ter plaatse. Het is al het vierde zware ongeval in enkele maanden tijd voor Schaarbeek. De inwoners van de gemeente zijn de gevaarlijke situatie meer dan beu. "We voelen ons niet meer veilig in deze buurt", klinkt het.

Aan het Liedtsplein vond gisterochtend om 10.15 uur opnieuw een dodelijk ongeval plaats. Daarbij kwam de 85-jarige Turkse Keziban I. om het leven. "De vrachtwagen stopte aan een zebrapad om een vrouw over te laten", vertelt een ooggetuige. "Toen hij weer wilde vertrekken, merkte hij een tweede voetgangster niet op. Waarschijnlijk stond ze in zijn dode hoek. Het is verschrikkelijk triestig, zo'n stom ongeval."





De vrouw kwam onder de vrachtwagen terecht en stierf ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het Brussels parket onderzoekt de precieze oorzaak van het ongeval. Meteen na het incident heerste er wat verwarring. "De bestuurder kon niet meteen gelokaliseerd worden, gezien hij zijn cabine verlaten had", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Hij heeft zich na de feiten meteen aangemeld in het politiecommissariaat. Het gaat dus niet om een vluchtmisdrijf. We gaan evan uit dat hij niet bewust het hazenpad heeft gekozen, want hij was erg verward en in paniek. De politie heeft de man intussen verhoord. Hij had niet gedronken en had geen drugs gebruikt."





Onveiligheidsgevoel

Voor de Schaarbekenaren komt dit vierde ernstige ongeval in enkele maanden tijd enorm hard aan. "In deze gemeente heerst een groot onveiligheidsgevoel wat betreft het verkeer", zegt Sonia Ringoot. Zij is lid van burgercollectief 1030/0 dat werd opgericht nadat de 28-jarige journaliste Stéphanie Verbraekel om het leven kwam bij een ongeval op de Haachtsesteenweg. "De ongevallen blijven zich opstapelen. Ik durf zelf amper de straat op met mijn zoontje. Ik ben zo bang dat hij ook wordt aangereden. Het is op verschillende plaatsen in Schaarbeek gewoon levensgevaarlijk voor voetgangers." De buurt wil dan ook dat er kordater wordt opgetreden door de gemeente. "De auto is hier in Schaarbeek koning, dat is een achterhaalde gedachte. We eisen dat er geen doden meer vallen door snelheidsduivels en infrastructuurproblemen", besluit Ringoot.





Gewestweg

De burgemeester van Schaarbeek, Bernard Clerfayt (DéFI), werd bij aankomst op het Liedtsplein meteen aangeklampt door enkele leden van 1030/0. "Ik erken dat er problemen zijn wat betreft het verkeer en voetgangers. Maar dit ongeval werd niet veroorzaakt door overdreven snelheid. Verder kan ik geen maatregelen voor dit specifieke punt treffen, aangezien het ongeval op een gewestweg is gebeurd. Daarvoor zijn wij als gemeente niet verantwoordelijk", reageert Clerfayt.