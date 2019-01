822 bestuurders gecontroleerd bij BOB-campagne WHW

14 januari 2019

15u26 0 Brussel Afgelopen vrijdagnacht heeft de politiezone Brussel-West een controleactie gehouden in het kader van de winter BOB-campagne.

In totaal werden 822 voertuigen gecontroleerd op 3 verschillende locaties in Sint-Jans-Molenbeek, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem. 688 bestuurders werden onderworpen aan een « sampling » test die de aanwezigheid van alcohol in de lucht detecteert. 134 van hen werden vervolgens gevraagd een ademtest af te leggen. Zeven bestuurders overschreden het toegestane alcoholpercentage. Drie onder hen kregen een onmiddellijk rijverbod van 6 uur, één bestuurder kreeg een rijverbod van 3 uur en bij drie andere bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Verder werden 10 bijkomende processen-verbaal opgesteld: 4 voor rijden zonder begeleider met een voorlopig rijbewijs van 36 maanden, 2 voor rijden zonder geldig keuringsbewijs, 1 voor het ontbreken van de nummerplaat, 1 voor bezit van verdovende middelen (- 3 g) en 2 voor het rijden zonder geldig rijbewijs.