800 poppen van theater Toone krijgen nieuwe thuis in uitgebreid theater Freya De Coster

14 november 2018

17u18 0 Brussel Het heeft twee volle jaren geduurd, maar het vernieuwde poppentheater Toone heeft woensdag feestelijk haar deuren heropend.

Al sinds 1830 zet Theater Toone de volkse traditie van het poppenspel voort. Tot vandaag is het theatercafé, genesteld in het hart van de historische Ilot Sacré het laatste Brusselse theater waar nog poppenspelen gehouden worden. Maar het krappe rijhuis zorgde de voorbije jaren voor een hoop problemen. “De acteurs die de poppen bedienen, hadden amper beweegruimte en moesten door de zaal om hun plek achter de bühne te bereiken” zegt José Géal, uitbater en ‘Toone VII’ van het theater. Samen met zijn zoon Nicolas, ‘Toone VIII’, onderhoudt hij het theater. “De 800 houten poppen werden noodgedwongen bewaard in Schaarbeek, want in het theater was geen plaats. Bij elke voorstelling moesten we ze verhuizen.”

Het Brussels Gewest kocht drie aanliggende huizen op om het theater te redden. Intussen is ook de renovatie achter de rug. “Het was geen gemakkelijk opdracht, want het gebouw was in slechte staat. Tegelijk wilden we de patrimoniale waarde van de gebouwen bewaren”, zegt Elien De Swaef van bouwheer Beliris.

Maar het werk heeft geloond. “In een van de huizen werd een polyvalente zaal met onthaal ondergebracht, zodat bezoekers beter ontvangen kunnen worden. Er werd ook een lift geïnstalleerd, want vroeger was het theater erg moeilijk begaanbaar voor rolstoelgebruikers. Het andere huis wordt de woning van de nieuwe conciërge. Op de benedenverdieping prijkt nu het atelier waar de marionetten hersteld worden. Door een groot raam kunnen bezoekers een blik werpen in het atelier.” Ook het museum werd uitgebreid. De 800 poppen krijgen hier een plekje en worden er uitgestald. De bezwarende verhuis van en naar Schaarbeek is zo niet meer nodig.

Aan het theater en café zelf is er niets veranderd. “Het gaat om een authentieke ruimte en we wilden absoluut de volkse, 19de eeuwse sfeer behouden”, gaat De Swaef verder.

Poppen uit 19de eeuw

De poppen stammen uit de tijd dat Filips II van Spanje, zoon van Karel V, gehaat door de bevolking, de theaters liet sluiten uit vrees dat ze broeihaarden van verzet tegen zijn macht zouden worden. “De Brusselaars vonden er toen niets anders op dan de toneelspelers te vervangen door ‘poesjenellen’ in clandestiene theaters”, vertelt José Géal. “Antointe Genty, bijgenaamd Toone, opende in 1830 het theater.”

Dankzij de reddingsactie zijn de 800 marionetten, waarvan sommigen dateren uit de 19e eeuw, dus definitief gered. Het project kostte zo'n 1,3 miljoen euro.