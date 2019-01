8 jaar cel voor aanval met een mes WHW

21 januari 2019

13u14 0 Brussel Een 26-jarige man is veroordeeld tot 8 jaar cel voor een poging doodslag. Hij ging een man te lijf op een verjaardagsfeestje. Hierbij deelde hij 11 messteken uit.

Op 23 mei kreeg de man het op een verjaardagsfeestje in Oudergem aan de stok met een andere aanwezige. Buiten stak hij maar liefst elf keer met een mes dat een lemmet van 18 centimeter had. Hierbij stak hij meermaals in de buurt van de nek en het gezicht. Het slachtoffer overleefde de aanval. Enkele dagen eerder had hij de eigenaars van een nachtwinkel aangevallen. De man was niet aan zijn proefstuk toe. In 2017 ging hij aan een halte op de Waversesteenweg door het lint tegen een buschauffeur. Na een manoeuvre was hij vlak voor de bus in de remmen gegaan. Hierop had hij samen met een vriend de chauffeur beledigd en de ruitenwissers vernield. Ook hadden de twee de ruiten proberen inslaan maar dit lukte gelukkig niet. “Beklaagde heeft verschillende antisociale kenmerken”, oordeelden de deskundigen, “hij kan zijn agressie niet de baas en heeft weinig schuldinzicht.” Ook in het verleden werd hij al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten.