79-jarige uit Anderlecht gezond en wel teruggevonden WHW

08 maart 2019

11u12 0 Brussel De 79-jarige Ahmed Kebdani is teruggevonden. Hij was gisteren als vermist opgegeven.

Op woensdag 6 maart 2019 omstreeks 18.00 uur verliet de 79-jarige Ahmed Kebdani zijn woning in Eloystraat in Anderlecht. De hele donderdag was de man vermist, maar de politie liet donderdagavond laat weten dat hij in goede gezondheid is teruggevonden.