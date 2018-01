72-jarige Marie Mareels vermist 24 januari 2018

De politie is op zoek naar de 72-jarige Marie Mareels. Op dinsdag 23 januari na 1 uur 's nachts verliet de vrouw haar woning in de Washingtonstraat. Sinsdien ontbreekt elk spoor van haar. Mareels is 1,66 meter groot en mager gebouwd. Ze heeft blond haar in een carré en draagt een bril. Zij kan verward overkomen en heeft dringend medische verzorging nodig. De vrouw wordt soms door haar naasten aangesproken met de naam Claire.





Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu. (VDBS)