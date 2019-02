72 000 bezoekers voor Foire du Livre WHW

18 februari 2019

10u23 0 Brussel De Foire du Livre de Bruxelles, de Franstalige tegenhanger van de Antwerpse Boekenbeurs, heeft sinds donderdag 72.000 bezoekers naar Tour & Taxis gelokt.

De Vlaamse literatuur stond centraal in deze editie, en de organisatie maakt gewag van “een eerste geslaagde Flirt flamand”. Verschillende Vlaamse schrijvers, dichters, illustratoren en striptekenaars, maar ook vertalers en uitgevers waren de voorbije dagen present in Thurn & Taxis. “Vele Franstalige lezers hebben een werk in de oorspronkelijke taal gekocht, zelfs wanneer er een Franse vertaling beschikbaar was, met de bedoeling hun Nederlands te onderhouden”, klinkt het. “Het verleide publiek wacht ongeduldig op een tweede afspraakje.” Los van de belangstelling voor de Vlaamse literatuur had het publiek ook veel interesse in het gesprek tussen de Belgische schrijfster Amélie Nothomb en de Japanner Keiichiro Hirano. Er waren ook vier Amerikaanse schrijvers te gast, onder wie Pulitzerwinnaar Michael Chabon, en de Algerijn Boualem Sansa.