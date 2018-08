7.000 festivalgangers op eerste dag BSF 17 augustus 2018

02u27 0

Het Brussels Summer Festival heeft de eerste dag meer dan 7.000 toeschouwers naar het centrum van Brussel gelokt. Zo'n 6.000 mensen hebben de optredens van Thérapie Taxi en Soviet Suprem op de Kunstberg bijgewoond.





De concertzaal La Madeleine, met een capaciteit van 1.450 plaatsen, was volledig uitverkocht voor het concert van de Belgische groep Sonnfjord. De tickets voor zaterdag zijn ondertussen allemaal uitverkocht. Het is de eerste keer dat het festival vijf, in plaats van tien, dagen duurt. (DCFS)