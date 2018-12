696 Trappen op voor het goede doel Jasmijn Van Raemdonck

13 december 2018

14u47 0 Brussel Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Belfius donderdag het evenement ‘Stairs For Life’. Dappere sportievelingen banen zich een weg door de 34 verdiepingen van de impressionante Rogiertoren, en dat allemaal voor het goede doel.

Aangemoedigd door toeters en muziek starten de bijna 900 lopers, al dan niet uitgedost in ludieke outfits, aan de voet van het torengebouw. Maar liefst 696 trappen brengen de deelnemers uiteindelijk tot op de 34ste verdieping waar hen een machtig uitzicht over Brussel te wachten staat. “Wij willen tonen dat onze medewerkers het hart op de juiste plaats hebben”, vertelt de organisator van het evenement Filip De Wever uit.

Vandaag lopen zelfs enkele nationale helden mee waaronder Amaury Keusters en Jill Boon van de Belgian Red Lions maar ook Evy Ploegaerts van de Special Olympics. Een Brusselse brandweerman liet zich zelfs sponsoren om zes uur lang de trappen op te lopen.

“Lastiger dan een halve marathon”

Voor het vijfde jaar op rij zamelen de medewerkers van Belfius maar ook externe deelnemers geld in voor het initiatief van ‘Viva For Life’, de Franstalige variant van onze ‘Music For Life’. Het geld dat de deelnemers doneren gaat naar het goede doel dat zich dit jaar richt op kinderen die onder de armoedegrens leven. “Wij zitten hier in ons prachtig gebouw, terwijl niet veel verder kinderen in armoede leven”, legt de organisator uit. “Vorig jaar hebben wij 50.000 euro ingezameld, dit jaar hopen we daar nog over te gaan”, lacht hij.

“Ik heb al halve marathons gelopen maar dit is toch lastiger”, vertelt Justin, een medewerker van Belfius die vermoeid op het hoogste verdiep aankomt. “Gelukkig werden we beloond met een prachtig uitzicht”, voegt zijn collega Kenny eraan toe.