680 000 bezoekers voor Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

23 januari 2019

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) blijven de meest bezochte musea in België. 680.089 mensen bezochten in 2018 de musea.

De KMSKB bewaren de belangrijkste verzameling beeldende kunsten van het land. Ze werken regelmatig samen met de grootste musea ter wereld. In 2018 namen de KMSKB deel aan 58 tentoonstellingen en leenden zij 173 werken uit. De KMSKB ontvingen op hun beurt meer dan 400 kunstwerken in bruikleen in het kader van tijdelijke tentoonstellingen.

Sinds juni 2018 worden er nieuwe tarieven gehanteerd die de collecties toegankelijker maken voor jongeren: de toegang tot de vaste collecties is nu gratis voor bezoekers jonger dan 19 jaar. Nog sinds vorig jaar is het Magritte Museum ook op maandag open, en dus 7 dagen op 7 te bezoeken. De KMSKB kampen al jaren met financiële moeilijkheden. Het bezoekersaantal is wel gestegen in vergelijking met 2017 (664.221 bezoekers).

Dit jaar staan er heel wat feestelijkheden op het programma: het Bruegeljaar, het Rembrandtjaar en de tiende verjaardag van het Magritte Museum, bovenop de vaste collecties en de tijdelijke tentoonstellingen.