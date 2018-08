65 nieuwe bussen naar Brussel 17 augustus 2018

De Lijn zet in de toekomst 65 nieuwe bussen in tussen het Pajottenland en de Brusselse Zuidrand. Het gaat niet om nieuwe lijnen, wel om vervangingen van verouderde bussen. Van de 65 bussen zijn er tien hybride en 55 schone volgens de Euro VI-norm.





De grootste verandering zijn de zetels die uit bruin recuperatieleder zijn gemaakt. De snijresten van leder werden vermalen, in een drager geperst en dienen uiteindelijk als zetelbekleding. Het maakt de nieuwe zitjes ook hygiënischer dan de klassieke stoffen exemplaren. De nieuwe bussen zouden in het najaar in gebruik worden genomen. Voor het einde van het jaar levert de Lijn ook nog veertien hybride trambussen voor de Noordrand van Brussel. Daar komen nog eens negentien gelede bussen en drie elektrische bussen bij, die in Leuven zullen uitrijden. (DCFS)