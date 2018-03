63 ouders dienen klacht in: 4-jarig kindje aangerand op bosklas, school laat nieuwe klas gewoon vertrekken SILKE VANDENBROECK

21 maart 2018

02u50 1 Brussel Liefst 63 ouders dienen klacht in tegen onbekenden, nadat een vierjarige leerling van de gemeentelijke school Les Sept Bonniers in november op bosklassen werd aangerand. Het gebrek aan communicatie en transparantie van de school en het gemeentebestuur maakt de ouders kwaad.

Een tiental ouders verzamelde gisteren in de zaal l'Etincelle in Sint-Gillis om duidelijk te maken dat ze naar de rechtbank stappen voor het niet verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar. Een vierjarig meisje zou afgelopen november misbruikt zijn geweest op het domein van Palogne, op tien minuten van Durbuy. Bij thuiskomst alarmeerde ze haar ouders. In het ziekenhuis werd het vermoeden van misbruik bevestigd, waarop de ouders de school waarschuwde op de avond voordat een nieuwe groep op diezelfde locatie op bosklassen zou gaan.

Uitstap ging door

De 63 ouders zijn kwaad omdat het parket, burgemeester Marc-Jean Ghyssels (PS) en het schoolbestuur niet gecommuniceerd hebben over het incident. Bovendien heeft de school de tweede schoolreis gewoon laten doorgaan. "De feiten dateren al van november", zegt Céline Dandois, mama van een 6-jarig meisje dat naar school gaat in Les Sept Bonniers. "Pas op 5 februari zijn we op de hoogte gesteld van de feiten via een anonieme mail, vermoedelijk vanuit de school. Intussen blijkt dat in die periode een tweede groep leerlingen naar Palogne werd gestuurd, ondanks de waarschuwing van de ouders van het slachtoffer. Dat vinden wij onbegrijpelijk."



Het vertrouwen van de ouders in de school en de gemeente is vér zoek. "De leerlingen die zijn meegeweest op de tweede bosklassen zijn blootgesteld aan een enorm groot gevaar", zegt Dandois. "We hebben meermaals gevraagd waarom die tweede schoolreis niet geannuleerd werd en waarom ze ons niet op de hoogte gesteld hebben. Maar tot vandaag heeft noch de gemeente, noch de school ons uitleg gegeven. We dienen klacht in, om hopelijk antwoord te krijgen op onze vragen. We beschouwen dit als een constructieve en noodzakelijke stap voor het welzijn van onze kinderen." De ouders willen zo snel mogelijk een chronologisch en duidelijk verslag van de feiten. "We hopen dat de school en het gemeentebestuur beseffen welke risico's ze genomen hebben."

Belang onderzoek

Burgemeester Ghyssels begrijpt de beslissing van de ouders. "Ik heb vertrouwen in diegenen die het dossier behandelen. Het klopt dat we weinig informatie de wereld ingestuurd hebben over de feiten, maar dat was op vraag van het Brussels parket. Pas als het onderzoek afgerond is, mogen we meer informatie geven. Dit is een erg trieste en serieuze zaak, maar we moeten de regels volgen", aldus de burgemeester.