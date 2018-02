600 Deliveroo-koeriers willen eigen maaltijdleverdienst oprichten 01 februari 2018

02u34 0 Brussel De Deliveroo-koeriers protesteerden gisterenavond voor de laatste keer 'als vrije werkmensen', zoals ze zelf aangaven. Vandaag verandert hun arbeidersstatuut en moeten ze als zelfstandigen voor Deliveroo aan de slag. "En zo begint een nieuw tijdperk van slavenarbeid', aldus de koeriers. Ze opteren nu om zelf een maaltijdleverdienst op te richten.

Maandagavond hielden de vakbonden en de directie van Deliveroo nog gesprekken, maar die draaiden op niets uit. Dus kwam het protesterend KoeriersKollectief gisteravond samen aan de Naamsepoort voor hun laatste betoging.





Ze kregen daarbij morele steun van taxichauffeurs, die zelf in een gelijkaardige strijd verwikkeld zijn met Uber. Voor heel wat koeriers was het de laatste dag in hun tenue. Zij spelen met het idee een eigen maaltijdleverdienst op te richten.





Project uitwerken

"600 leveranciers zullen hun contract bij Deliveroo niet vernieuwen", zegt Daniele Manos. "Samen willen we een eigen coöperatief platform oprichten. Dat betekent dat de koeriers zelf eigenaar zijn van het initiatief. De koeriers krijgen dan een waardig loon en genieten veel meer inspraak. De komende drie maanden gaan we na hoe we dit project concreet op poten kunnen zetten."





In Parijs bestaat al reeds zo'n platform, CoopCycle genaamd. Het KoeriersKollectief zou hun platform op dit concept baseren. (DCFS)