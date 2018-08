60.000 bezoekers voor Brussels Summer Festival 20 augustus 2018

02u38 0 Brussel Het Brussels Summer Festival 'new style' heeft 60.0000 festivalgangers op de been gebracht. Het festival duurde voor de eerste keer slechts vijf dagen in plaats van tien. Een geslaagde zet, zo bleek.

"Vorig jaar toonde onderzoek al aan dat de meeste mensen geen tien dagen naar BSF kwamen, ook al hadden ze een combipas. Meestal kwamen ze maar drie à vier dagen. Door het festival naar vijf dagen terug te brengen, maar met hetzelfde budget, konden we een veel intensere festivalervaring creëren", aldus Filip De Groote van BSF. Een eerste voorzichtige evaluatie door de organisatie was positief. Niet alleen sloeg de lightversie van het festival aan, ook de gevarieerde affiche leverde veel positieve reacties op. "We zijn erin geslaagd om een heel breed publiek aan te spreken", vervolgt De Groote. "Zowel bij Thirty Seconds to Mars als bij Calexico of Roméo Elvis stond het plein vol, bands die een andere leeftijdsgroep aanspreken. Bij Orelsan vooral Franstaligen, een band als Arsenal lokt dan weer veel Vlamingen. Ook hadden we met Roméo Elvis en Todiefor aandacht voor de Brusselse bands. Ook weer een heel andere instroom, maar dat levert op." Ook volgend jaar blijft de organisatie bij de vijfdagenversie van het festival. Het zal dan plaatsvinden van 14 tot 18 augustus.





(WHW)