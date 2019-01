50ste editie van antitapas smaakt naar meer Jasmijn Van Raemdonck

27 januari 2019

09u07 0 Brussel Antitapas, het uit de hand gelopen feestje van een Italiaanse vriendengroep is op 10 jaar tijd uitgegroeid tot een vaste waarde in het Brusselse nachtleven. Zaterdag ging de 50e editie van het ondertussen legendarische concept door in Studio CityGate in Anderlecht.

Wat in 2009 begon als een feestje onder vrienden groeide al snel uit tot een echt begrip in Brussel. Vier Italianen leerden elkaar kennen in de hoofdstad en besloten tien jaar geleden een feest te organiseren in de gigantische badkamer van hun gedeelde huis. “Het concept is sindsdien niet veranderd: dansen, muziek en véél pasta”, vertelt medeorganisatrice Stephanie Grootaers. Al snel bleek de badkamer te klein voor de honderden feestvierders die op het evenement afkwamen. Daarom gingen de vrienden op zoek naar een nieuwe locatie.

Uitverkocht

Antitapas is de afgelopen tien jaar heel Brussel doorgetrokken en groeide uit tot een evenement dat om de twee maand doorging. “Van de Hallen van Schaarbeek tot de Ravensteingalerij, overal zijn we al geweest”, vertelt Stephanie. Het feestje trok de afgelopen edities telkens tot zelfs 3000 man. De 50ste editie van het evenement ontvangt met 1500 gasten een kleiner publiek dan gewoonlijk. “Het is heel moeilijk om in Brussel een locatie te vinden waar je zoveel mensen binnen krijgt”, legt Stephanie uit. Om die reden staat het evenement ondertussen al bijna twee jaar op pauze. Toch heeft het concept niet moeten inboeten aan populariteit met een- weeral- uitverkochte editie. De 5.300 geïnteresseerden die geen ticket konden bemachtigen, moesten op hun kin kloppen.

1800 kg pasta

Onmisbaar op een Antitapas-avond is het gratis eten tussen 21 en 23 uur. “Vanavond heeft onze kok 300 kilo pasta amatriciana klaargemaakt”, lacht Stephanie. Op de 50 edities samen hebben de feestvierders al meer dan 1800 kg pasta verorberd. Daarnaast heeft Antitapas in totaal al 500 artiesten, zowel Belgische als internationale, ontvangen. “Het is een multicultureel feest met veel verschillende activiteiten”, vertelt Stephanie. Met randanimatie zoals een kaartlegster, een kapper, massage en verkleedkoffers gaat Antitapas veel verder dan de doorsnee fuif. “Je kan de levensvreugde voelen in elke hoek van de zaal.”