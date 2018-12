5 Nieuwe woningprojecten voor daklozen Jasmijn Van Raemdonck

10 december 2018

10u11 0 Brussel Vijf geselecteerde woningprojecten krijgen elk 200.000 euro van de Brusselse regering om lichte, modulaire en innovatieve woningen voor daklozen op te zetten.

De oproep in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om projecten te lanceren voor de creatie van modulaire woningen voor daklozen viel niet in dovemansoren. Maar liefst acht projecten dienden hun voorstel in. Zij hielden hierbij ook rekening met het toezicht op en de ondersteuning van de huurders van de nieuwe woningen. “Sociale inclusie is niet mogelijk zonder kwalitatieve ondersteuning en dergelijke ondersteuning is niet mogelijk zonder toegang tot huisvesting”, vindt minister Fremault.

De diverse projecten waren erg creatief en stelden woningen uit hout of andere materialen voor maar ook woningen in leegstaande gebouwen, op terreinen met een erg kleine oppervlakte of op braakliggende industrieterreinen. Van de acht projecten werden er dan vijf geselecteerd die elk 200.000 euro krijgen om hun ideeën in de praktijk om te zetten.