5 jaar rijverbod voor 249 per uur RECHTER GEEFT STRENGE STRAF VOOR RACENDE TWINTIGER BART KERCKHOVEN

13 februari 2018

02u41 0 Brussel De prille twintiger die eind 2016 tijdens een race op de Brusselse Ring snelheden tot 249 kilometer per uur haalde is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur. Hij krijgt ook een rijverbod van vijf jaar en dat is de maximumstraf die rechter Dina Van Laethem kon opleggen. Vader N.S. is zijn opgedreven Audi A7 ook kwijt want de auto is verbeurd verklaard.

"Het was ronduit misdadig en crimineel om aan die snelheid over de snelweg te rijden", stelde Dina Van Laethem gisteren in de Halse politierechtbank. Volgens haar was Mike C. (23) zeker niet aan zijn proefstuk toe toen hij een jaar geleden op Facebook de eerste filmpjes postte van zijn levensgevaarlijke stunts op de Brusselse Ring. "Als men met een Go Pro-camera op het hoofd zo rijdt, de 'patser' uithangt en de beelden nadien op sociale media post, dan kan men wel spreken van een weerkerend patroon en met voorbedachten rade."





Meer dan 400 PK

Enkele weken terug hadden Mike C. en zijn advocaat nog mildheid gevraagd omdat het volgens hen de eerste keer was dat hij zo snel gereden had met de opgedreven Audi A7 van vader N.S. De vader moest zich ook verantwoorden omdat de Audi A7, met meer dan 400 PK onder de motorkap zo fel opgedreven was dat het voertuig niet eens meer geldig verzekerd of gekeurd was.





Het waren trouwens de beelden die C. onder de naam 'Vsix Mike' online postte die hem uiteindelijk de das omdeden. Een artikel op www.hln.be over de stunts belandde bij de wegpolitie en tijdens het onderzoek van de inspecteurs ontkende de man eerst alle betrokkenheid. Maar de politie beet zich in de zaak vast.





Foto's opgedreven Audi

Het Facebookprofiel van C. werd helemaal uitgevlooid en er werden verschillende foto's teruggevonden van C. poserend bij de opgedreven Audi. De wagen van zijn vader werd overigens na de feiten nog te koop aangeboden en ook dat kon de politie achterhalen. De verdeler van Audi werd gecontacteerd en ook de firma die de wagen opdreef kreeg bezoek van de politie. Zelfs de kleren en het horloge van de twintiger werden onder de loep genomen zodat vader en zoon begin dit jaar niet anders konden dan toe te geven dat C. met de Audi A7 die duizelingwekkende snelheid haalde tussen het Total Tankstation in Ruisbroek en afrit Sint-Pieters-Leeuw. Nadien reed hij ook nog eens aan 98 kilometer per uur over de Bergensesteenweg om op de parking van de Media Markt te driften.





De advocaten vroegen een milde straf maar rechter Van Laethem zag weinig verzachtende omstandigheden. "De enige verzachtende omstandigheid is het blanco strafblad van de beklaagde maar daar heeft hij gezien zijn jonge leeftijd geen verdienste aan", aldus Van Laethem.





De twintiger kreeg een werkstraf van 150 uur. "Die bij voorkeur wordt uitgevoerd in een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers of een centrum waar mensen met een niet-aangeboren hersenletsel opgevangen worden. Dan kan duidelijk gemaakt worden wat voor ellende zo'n rijgedrag kan veroorzaken", zei Van Laethem nog. Behalve de werkstraf kreeg de man ook een rijverbod van vijf jaar en hij moet een praktisch en een psychologisch examen afleggen. De vader is zijn Audi A7 ook kwijt want de opgedreven auto is verbeurd verklaard. N.S. moet een boete betalen van 6.000 euro. De auto was namelijk niet verzekerd of gekeurd door de aanpassingen die uitgevoerd waren. De bestuurder tegen wie Vsix Mike aan het racen was toen hij de opnames maakte, is nooit teruggevonden.