45.000 bezoekers vieren Nieuwjaar aan voet Atomium 02u25 0 Dieter Nijs Er is heel wat volk aan het Atomium terwijl het vuurwerk wordt afgestoken. Dat verlicht zelfs de expohallen aan de overkant. Brussel 45.000 toeschouwers zetten het nieuwe jaar in met een spetterende vuurwerkshow boven het Atomium. Voor het eerst telden ze in Brussel af op de Heizelvlakte, omdat het Brouckèreplein door werken ontoegankelijk is. De nieuwe locatie viel bij de feestvierders erg in de smaak.

Een feeërieke lichtshow entertainde de toestromende massa, die vol spanning aftelde naar het nieuwe jaar. Om op stipt middernacht verwend te worden met een enorm vuurwerkspektakel, in de schaduw van de bollen van het Atomium. "Een veel betere locatie, hier waan ik me op de Champs-Elysée", zegt slager Johan Degroote uit Sint-Jans-Molenbeek. "Lang, groot, met een zicht op de massa. Iedereen viert samen zorgeloos feest, zonder zich ingesloten te voelen door de nauwe straten en huizen van het centrum. Heel wat vrienden die in Liedekerke of Dilbeek wonen zijn er ook voor de eerste keer bij. Als het vuurwerk op het Brouckèreplein wordt afgestoken, verhindert de moeilijke verkeerscirculatie hen te komen. Nu konden ze eenvoudig met de auto tot aan het Atomium rijden." (DCFS)





Dieter Nijs