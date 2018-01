43-jarige vrouw met geweld om het leven gebracht 02u43 0

De 43-jarige vrouw die vorige week dood werd aangetroffen in haar woning in Schaarbeek, is wel degelijk door tussenkomst van een derde overleden. Dat blijkt uit de autopsie. Voorlopig is er nog geen verdachte opgepakt.





Het lichaam van Ulfel Akgul werd vorige week om 19 uur aangetroffen in haar woning in de Diamantlaan. Volgens de eerste vaststellingen van de wetsarts ging het om een verdacht overlijden. Het labo en de technische recherche van de federale politie kwamen ter plaatse voor een sporenonderzoek. De autopsie bevestigt nu dat Ulfel met geweld om het leven is gekomen. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend voor doodslag. (VDBS)