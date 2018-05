43 inzendingen voor gedichtenwedstrijd 26 mei 2018

Voor het eerst organiseert de stad een gedichtenwedstrijd voor kinderen. Ze is gericht op de leerlingen in het vierde of vijfde leerjaar basisonderwijs in een Nederlandstalige school in de Brussel. Het thema is 'mijn toekomst'. Er werden 43 gedichten ingezonden. "Met de wedstrijd willen we het Nederlands extra aandacht geven en de creativiteit van kinderen stimuleren", zegt Els Ampe, schepen van Nederlandstalige aangelegenheden. "Met behulp van het gedicht willen we jongeren ook aanmoedigen om na te denken over hun toekomst, vandaar het thema." De stad organiseert de gedichtenwedstrijd samen met Passa Porta. Hoofd van de jury is auteur en lid van het Brussels Dichterscollectief Frank De Crits. Andere leden zijn Jan Hautekiet, Mustafa Kör, Veerle Vanden Bosch, Valerie Pauwels en Kurt Deswert. (DCFS)