400 pv's voor overtreden alcoholverbod 16 mei 2018

De politie van zone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft sinds het nachtelijk alcoholverbod op het Flageyplein al 377 proces-verbalen opgesteld. Dat verbod is nog maar twee maanden van kracht. "Op het terrein wordt voorrang gegeven aan dialoog", zegt burgemeester Domique Dufourny. "Het publiek dat alcohol consumeert na 1 uur 's nachts is dan ook verminderd. Er wordt ook aandacht besteed aan het nachtlawaai. Aan uitbaters van de horecazaken vragen we om het volume te verlagen uit respect voor de buren."





(VDBS)