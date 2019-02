40 jongeren op de vuist in schoolbuurt WHW

13 februari 2019

17u31 0 Brussel In de Slachthuislaan in Brussel, vlak bij het Institut des Arts et Métier, is het deze namiddag tot een grote vechtpartij gekomen tussen een 40-tal jongeren. Bij de vechtpartij liep één jongere een meswonde op. Hij zou zwaargewond zijn.

Een leraar van de school verwittigde rond 15.30 uur de politie toen hij de beginnende onlusten opmerkte. Een groep van een 40-tal jongeren was slaags geraakt, ging op de vuist en bekogelde elkaar met stoepstenen. Toen de politie ter plaatse kwam met verschillende patrouilles, stoven de jongeren uiteen. De agenten konden wel nog twee vechtersbazen oppakken. In het geharrewar kreeg één jongeman een messteek in de rug. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er zouden vitale organen geraakt zijn. De vechtpartij zou begonnen zijn op het Lemmensplein. Daar werd één persoon levensgevaarlijk verwond met een mes (of een scherp voorwerp). Het slachtoffer, een jongen van 17, is naar het ziekenhuis overgebracht en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Nu is zijn toestand gestabiliseerd. Er werden 4 personen van hun vrijheid van beroofd waarvan 3 meerderjarigen en 1 minderjarige.