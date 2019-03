38 vervuilers krijgen boete in Aarschotstraat WHW

06 maart 2019

15u08 0 Brussel De gemeentelijke Netheidsdienst van Schaarbeek heeft afgelopen vrijdag een ‘TRASH-operatie’ gehouden in de Aarschotstraat. 38 vervuilers kregen een proces-verbaal.

Tussen 20 en 2.30 uur stond de politie klaar om de overtreders op heterdaad te betrappen. Een team van een twintigtal personen, zowel gemeentepersoneel als politiemensen hielden de Aarschotstraat nauwlettend in de gaten. Hun doel? Mensen die wildplasten, zwerfvuil achterlieten of sluikstortten op heterdaad betrappen en identificeren. 38 vervuilers werden vrijdagavond beboet. “De inspanningen waren bijzonder lonend”, aldus de politie. Die kon meteen 1.820 euro innen, van vervuilers die geen vaste verblijfplaats hebben in België. De andere overtreders zullen een boete krijgen via de post.

