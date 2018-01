32ste veroordeling voor 'multirecidivist' 02u38 0

Een 61-jarige Brusselaar is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden met uitstel voor zijn zoveelste winkeldiefstal. De man ging eind vorig jaar in een winkel in Kampenhout aan de haal met een aantal champagneflessen. De man bleek niet aan zijn proefstuk toe. Al meer dan 40 jaar rijgt hij de winkeldiefstallen aaneen. "Een multirecidivist", klonk het zuchtend bij de rechter. Niet minder dan 32 veroordelingen liep hij op, waarvan de eerste in 1975. Ondanks de ettelijke effectieve celstraffen die hij al uitzat bleef hij winkeldiefstallen plegen. Daarom besloot de rechter hem nu een straf met probatie-uitstel te geven. "De gevangenis zet u niet aan tot gedragsverandering, dan maar dit eens proberen", klonk het bijna moedeloos. De man moet zich wel laten begeleiden en verblijven bij een vzw. Indien hij dit niet doet, zal de 24 maanden effectief worden. (WHW)