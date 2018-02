300 VW Kevers tekenen present op tiende Love Bugs Parade 12 februari 2018

02u30 0 Brussel Op de esplanade van het Jubelpark hebben driehonderd eigenaars van een Volkswagen Kever of de modernere Beetle gisteren deelgenomen aan de tiende editie van de Love Bugs Parade. Ze trokken in stoet door de Brusselse straten.

Het is een jaarlijkse traditie: de esplanade van het Jubelpark die de zondag voor valentijn vol staat met Volkswagen Kevers. Dit jaar was het al de tiende editie, die in het teken stond van de vijftigste verjaardag van de film 'The Love Bug', de eerste uit de Herbie-reeks. Daarnaast werd ook nu weer hulde gebracht aan de Flower Powerbeweging. Net als de voorbije jaren schreven zowat 300 eigenaars van de VW Kever en Beetle zich in voor de Love Bugs Parade. Tussen 11 en 13.30 uur verzamelden de wagens voor het museum Autoworld. De oudste wagen was meer dan vijftig jaar oud.





Om 13.30 uur vertrok de parade door de hoofdstad. De driehonderd Kevers en Beetles trokken in stoet door de Brusselse straten.





(RDK)