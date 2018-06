300 leerlingen halen hun fietsdiploma 13 juni 2018

02u50 0 Brussel 300 leerlingen van het vijfde leerjaar ontvingen gistermiddag vol trots hun fietsdiploma in het stadhuis van Brussel. Voor dat diploma leerden ze vier jaar lang hoe ze veilig met hun fiets door de stad rijden.

Omdat fietsen in Brussel geen lachertje is, organiseert de fietsvereniging Pro Velo een vierjarige cursus fietsen voor leerlingen. Vanaf het eerste leerjaar leren de leerlingen elk schooljaar gedurende een hele week de basismanoeuvres op de speelplaats. In het vijfde leerjaar krijgen ze een maand intensieve lessen met fietstrajecten in de stad. Ten slotte bewijzen ze hun kunde tijdens het eindexamen, een heuse fietstocht doorheen de stad. Ze werden verrast met een extra cadeau: elke leerling kreeg zijn eigen fietshelm. (DCFS)