300 kinderen geëvacueerd 22 maart 2018

Een honderdtal leerlingen van de technische school EFP in Ukkel zijn gisterochtend geëvacueerd door een brand. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade aan het gebouw. "De brand ontstond om 9.45 uur in een verfatelier. Waarschijnlijk ligt de oorzaak bij een verfverdunner die tijdens onderhoudswerken met een vonk in aanraking kwam", zegt politiecommissaris Jeroen Beuselinck. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Twee personen liepen een lichte rookintoxicatie op.





Ook in Vorst werden gisteren om 11.30 uur twee scholen en een kinderdagverblijf in de Hallestraat ontruimd vanwege een gasgeur. "In totaal werden 200 kinderen geëvacueerd. Het ging om leerlingen van de basisscholen De Wereldbrug en La Cordée", zegt de burgemeester Marc-Jean Ghyssels (PS). "De brandweer ontdekte al snel dat de geur uit de riolering kwam en dat er geen gevaar was. Waarschijnlijk heeft iemand een vloeistof in de riolering gegoten dat vervolgens de geur veroorzaakt heeft. Het ging dus om een vals alarm. Een halfuurtje later mochten de leerlingen weer naar binnen." (VDBS)