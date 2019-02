300 beetles en kevers rijden door Brussel voor 11e Love Bugs Parade Joyce Van De Winkel

10 februari 2019

15u00 0 Brussel Naar jaarlijkse traditie kwamen enkele dagen voor Valentijn 300 Volkswagen Beetles en Kevers samen aan Autoworld op de Esplanade van het Jubelpark. Van daaruit vertrokken de 300 auto’s met hun eigenaars voor een rit door de hoofdstad. De autorit begon om 14 uur. Het initiatief brengt hulde aan de 50ste verjaardag van het Woodstock Festival.

De “Love Bug Parade” of het evenement waarbij een 300-tal Volkswagen Kevers aan het Jubelpark in Brussel verzamelen vond vandaag al voor de 11e keer plaats. Zowel de old timer beetles als de jongere kevers waren welkom. Helemaal vooraan in de parade pronkte de Beetle Proto 30 uit 1937, het oudste model van de populaire wagen. Een deel van de old timers zijn eigendom van Autoworld, het museum aan het Jubelpark dat de geschiedenis van de auto vertelt. Het evenement brengt hulde aan de ‘flower power’ beweging en viert dit jaar de 50ste verjaardag van het Woodstock Festival, dé hoogmis van de hippiecultuur.