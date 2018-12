30 maanden gevorderd voor ‘billenprikker’ WHW

14 december 2018

11u31 0 Brussel Een man die in Brussel verschillende vrouwen aanviel met een mes riskeert 30 maanden cel. De man prikte minstens vijf vrouwen in het achterwerk, telkens in de omgeving van het Beursplein.

In maart 2016 kwam aan het licht dat een jongeman verschillende vrouwen zonder enige aanwijsbare reden met een mes in de billen had gestoken in de buurt van de Zespenningenstraat, vlakbij de Beurs. Een van de slachtoffers was een jonge studente uit Lennik. Na een doorgedreven onderzoek kon na enkele dagen een verdachte opgepakt worden. De twintiger werd herkend door een van de slachtoffers en werd aangehouden door de onderzoeksrechter, maar kwam nadien vrij onder voorwaarden. Uitspraak op 9 januari.