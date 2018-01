3 miljoen euro voor filmprojecten 29 januari 2018

02u26 0

Screen.brussels, de ondersteuningsstructuur voor de audiovisuele sector in Brussel, heeft vorig jaar 3 miljoen euro geïnvesteerd in 31 projecten. In 2017 begeleidde de organisatie meer dan 100 ondernemingen bij hun ontwikkeling en investeerde ze in 31 projecten. Het gaat om financiële steun voor langspeelfilms, documentaires, tv-series, animatie en kortfilms. De dienst droeg bij aan de organisatie van 239 opnamesessies en financierde drie ondernemingen voor een bedrag van 236.000 euro. (DCFS)