3 jaar cel voor zwendel van luxemeubelen 28 juli 2018

Vier mannen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor het illegaal verhandelen van meubels van grote waarde. De bal ging aan het rollen toen de Brusselse politie een tip kreeg dat een antiquair in zijn winkel in het centrum van Brussel ook heroïne 'onder de toog' verkocht. Telefonieonderzoek bevestigde de informatie. Dagelijks werd er heroïne versluisd. Bij een huiszoeking werd 800 gram in beslag genomen. Zelf bleef hij volhouden tot het enkel voor eigen gebruik was. Tijdens dit onderzoek kwamen de speurders ook uit op een zwendel van luxemeubelen. In de kelder van de winkel werden er gestolen kunstwerken teruggevonden die nog toebehoorden aan Lodewijk de 14e. Verder onderzoek bracht de helers in beeld. (WHW)