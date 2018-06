3.000 sportievelingen lopen dino's voorbij tijdens Urban Trail 25 juni 2018

02u27 0 Brussel 3.000 lopers warmden zich gisterochtend op aan de startstreep van de vierde editie van de Urban Trail. De sporters liepen een uniek parcours langs de spectaculairste plekken van de stad.

Met 3.000 inschrijvingen was de vierde editie opnieuw een groot succes. De sporters hadden keuze uit een parcours van 7 of 11 kilometer. Welke ze ook kozen, het leidde hen doorheen spectaculaire hotspots, waar ze anders niet zomaar komen. Zo liepen de sporters het grootste deel door de Europese wijk, en mochten ze met volledige toestemming passeren in het kabinet en de tuin van minister-président Rudi Vervoort. Spectaculair was de doortocht in de dinosauriërsgalerij van het Natuurhistorisch museum. Daar moesten de lopers als extra hindernis van een springkasteel springen. In de concertzaal Henry Leboeuf in de Bozar werden ze aangemoedigd door live orgelmuziek en wie de langere tour liep, kreeg een extraatje in het Koninklijk museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. (DCFS)