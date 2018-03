3.000 kinderen moeten elders naar school HELFT SCHOLIEREN KAN NIET TERECHT OP VOORKEURSPLAATS FREYA DE COSTER

03u06 0 Brussel De helft van de Brusselse kinderen vindt geen plaats in hun Nederlandstalige voorkeursscholen. Van de 6.296 ouders die hun kind op het inschrijvingsplatform voor basisonderwijs hadden aangemeld, kregen 3.302 maandag te horen dat ze in de wachtrij staan. Een teleurstelling voor vele ouders, die nu noodgedwongen hun kroost in verder gelegen scholen moeten inschrijven.

Eerste, achtste of zelfs zestiende in de wachtrij voor de school waar hun hart ligt. Heel wat Brusselse ouders die hun kind in een Nederlandstalige basisschool wilden inschrijven, kregen maandag een ontgoochelende e-mail toegestuurd. Het betekent dat hun kind volgend jaar niet op de schoolbanken van de gewenste school les zal kunnen volgen. Hun opties zijn: afwachten tot er toch een plaats vrijkomt, of hun kind elders inschrijven.





40 minuten onderweg

"Elke ochtend trotseer ik de file en ben 40 minuten onderweg van Laken naar centrum Brussel, om mijn twee kinderen tijdig op school te krijgen", zegt een ouder, die liever anoniem blijft. "In de zomer verhuisden we naar Laken. Sindsdien zijn we hopeloos op zoek naar een school in de buurt. Want met twee kinderen telkens de lange rit maken, is niet evident. Ofwel staan we in de file, ofwel moeten we de metro nemen, maar dat is een heel gedoe met verschillende overstappen." Net als zo'n 6.000 andere mama's en papa's waagde ze dit jaar haar kans op het inschrijvingsforum. Maar ze had geen geluk, geen enkele van de zes gekozen scholen had een plekje vrij.





"Het aantal inschrijvingen is dit jaar met 9 procent gestegen", zegt Nadine Engels van het Lokaal Overlegplatform Brussel (LOP), die de inschrijvingen coördineert. "Een historisch record. Jammer genoeg betekent dat ook dat heel wat ouders hun voorkeursschool moeten laten varen. Nochtans is ook de capaciteit van het basisonderwijs gestegen, met 1.448 plaatsen en de opening van drie nieuwe scholen. Maar dat blijkt niet voldoende."





Leerlingen weigeren

Dat merkt ook basisschool Maria Boodschap. Zij bouwen momenteel een nieuwbouw met acht nieuwe klassen, zodat hun capaciteit kan uitgebreid worden van 365 leerlingen naar 488. Toch moest Mabo ook dit jaar heel wat kinderen weigeren. "De nieuwe plaatsen zijn vooral voor onze eigen kleuters, die doorstromen naar het basisonderwijs. Onze hele lagere school zit vol en elke klas heeft een wachtrij van zo'n tien tot 30 kinderen", aldus directeur Kristof Danhieux





Toch benadrukt Engels dat zowat elke leerling uiteindelijk een plaats vindt. "Een derde van de aangemelde leerlingen heeft eigenlijk al een plaats, maar wil graag van school veranderen. Zodra zij wisselen, komt hun plaats opnieuw vrij voor iemand in de wachtrij."