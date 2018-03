259 extra plaatsen in Brusselse kinderopvang 03 maart 2018

02u43 0 Brussel In Brussel komen er 259 plaatsen bij in 14 kinderdagverblijven. De stijging komt er nadat er een grote nood bleek te zijn aan kwaliteitsvolle en voor ouders betaalbare kinderopvang.

Aangezien Brussel een jong gewest is, is een capaciteitsvergroting dringend nodig. "Uit onderzoek blijkt dat aanstaande ouders vooral op zoek zijn naar betaalbare kinderopvang", zegt bevoegd staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V), die de uitbreiding mee goedkeurde. "Daarom zetten we volop in op een forse uitbreiding. Daarbij koppelen we de bijdrage aan het inkomen van de ouders."





Vooral in de gemeenten in de Kanaalzone, waar vele jonge gezinnen wonen, komen er de meeste plekken bij. "Ik wil jonge gezinnen ondersteunen die werk en gezin combineren. Het zou jammer zijn als ouders in de problemen komen, omdat ze geen gepaste oplossing vinden voor hun kinderen."





Met deze 259 nieuwe plaatsen, komt het gewest aan een totaal van 4.800. "Sinds 2014 kunnen we dus 995 kindjes méér opvangen. Dat is een record. Uiteraard blijven we verder werken om nog extra plaatsen te creëren."





De bijkomende plaatsen kunnen worden ingevuld vanaf 1 april 2018 en moeten een jaar later ingevuld zijn. "Van de 14 crèches die bijkomende plaatsen ontvangen, zijn er zes die daarvoor een verbouwing of nieuwbouw voorzien. Alle gebouwen zullen in de loop van 2018-2019 klaar zijn. In totaal werd hiervoor 10 miljoen euro uitgetrokken", aldus de staatssecretaris. (VDBS)