250 betogers tegen geweld in Syrië 26 februari 2018

Op het Schumanplein hebben zaterdagnamiddag zo'n 250 mensen betoogd. Ze riepen de Europese Unie en de internationale gemeenschap op om tussenbeide te komen in Afrin. De betogers vinden dat de Koerden in die Syrische regio in de steek gelaten worden. (DBS)