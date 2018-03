25 mensen opgepakt tijdens betoging 12 maart 2018

Enkele tientallen Koerden organiseerden zaterdagavond een spontane betoging in het centrum van Brussel. De Koerden trokken opnieuw de straat op om te protesteren tegen het Turkse militaire optreden in Afrin. 25 mensen werden administratief aangehouden. Ze werden rond zes uur opnieuw vrijgelaten. De voorbije weken betoogde de Koerdische gemeenschap al herhaaldelijk in Brussel. Bij de gevechten zijn al enkele honderden slachtoffers gevallen. (DCFS)