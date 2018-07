25.000 waterflessen voor Samusocial 30 juli 2018

Daklozenorganisatie Samusocial heeft de voorbije weken maar liefst 25.000 flessen water en bijna 10.000 euro opgehaald met haar campagne om nieuwe partners aan te trekken. Op die manier wilde de vzw zich wapenen tegen de hitte.





Midden juli lanceerde Samusocial een videocampagne waarmee het nieuwe partners zocht. Aanleiding van die campagne was een tekort aan waterflesjes om de hete zomer door te komen. Via de video hoopte men partners te vinden die onder meer water wilden schenken. Twee weken later blijkt die campagne een succes, want Nestlé schenkt maar liefst 21.000 flesjes water. Enkele andere partners doneren ook flessen. Vivaqua zorgt dan weer voor duizend veldflessen. Die zullen uitgedeeld worden aan daklozen die zich gemakkelijk naar de openbare drinkwaterfonteintjes kunnen verplaatsen. Tot slot ontving de vzw nog 9.867 euro aan giften. Dat geld zal gebruikt worden voor de aankoop van flessen en het plaatsen van waterfonteinen in de buurt van opvangcentra voor daklozen. (RDK)