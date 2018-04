240.000 sigarettenpeuken verzameld in drie uur tijd 23 april 2018

04u35 0 Brussel Het netheidsinitiatief Leo Not Happy heeft zaterdag maar liefst 240.000 sigarettenpeuken die rondslingerden op straat opgeruimd. 220 Brusselaars klaarden de klus in drie uur tijd. "Een groot succes", klinkt het bij de organisatie.

"In Brussel kan je geen drie meter wandelen zonder een peuk op de grond te zien liggen. Hun aanwezigheid valt zelfs al bijna niet meer op", zegt initiatiefnemer Adel Saebi. "Veel rokers hebben de slechte gewoonte om ze gewoon op straat te gooien. Maar ze zijn er zich niet van bewust dat een peuk niet afbreekbaar is en zelfs zeer schadelijk voor het milieu. Met deze symbolische actie hopen we dan ook dat we mensen hebben kunnen sensibiliseren."





Maatcilinder

Aan het einde van de opruimactie werd er in het centrum van Brussel een maatcilinder geplaatst, zodat het aantal sigarettenpeuken berekend kon worden. Het resultaat van enkele uren opruimen: 240.000 sigarettenpeuken. "Het is ongelooflijk dat we er zoveel verzameld hebben. Maar met een eerdere actie, op 22 april 2017, hadden we er in enkele uren ook al 120.000 in het centrum van Brussel opgeraapt. Maar dit is dus een absoluut record", aldus Saebi.





Het initiatief vond zaterdag ook plaats in Antwerpen, Luik, Oostende en Namen. (VDBS)