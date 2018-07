24 sorteereilandjes moeten Park schoon houden 17 juli 2018

Het Park van Laken krijgt 24 sorteereilandjes. Met het project wil het gewest de afvalproblematiek bestrijden. Nu heel wat picknickers in het park vertoeven, wordt er jammer genoeg ook heel wat zwerfvuil, plastic verpakking en flessen achtergelaten. Sorteerbedrijf Fost Plus en het gewest starten een pilootproject om het zwerfvuil tegen te gaan. In totaal installeren ze 24 sorteereilandjes met vuilnisbakken voor pmd en restafval. Het opschrift 'Mik Goed' moet de eilandjes herkenbaar maken voor de bezoekers. Het gewest organiseert ook andere acties. Zo kregen de parkwachters al een specifieke opleiding, organiseren ze 8 juli, 11 en 26 augustus sensibiliseringsacties en op 23 september volgt een grootschalige opruimactie. Na een evaluatie wil het gewest het project ook in andere Brusselse parken lanceren. (DCFS)